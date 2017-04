ASC pakt punt tegen Franeker

AUGUSTINUSGA – De voetballers van ASC namen het zaterdag op eigen veld op tegen Franeker SC en hielden een punt aan dit duel over.

De eerste mogelijkheden waren voor de thuisploeg, maar deze konden niet in een score worden omgezet. Gedurende het eerste kwart van de wedstrijd leek Frankeker zich iets te herstellen en moest ASC-goalie Arie Brandsma een aantal keren ingrijpen, wat hij uitstekend deed. Toch wisten de gasten na vijfentwintig minuten op een 0-1 voorsprong te komen toen Jeffrey Guertin de bal kreeg na een slippertje van een ASC-verdediger en doel trof. Na de openingstreffer was het duel in balans en gebeurde er tot aan het rustsignaal niet al te veel meer.

Na de onderbreking was het ASC dat het initiatief nam, en daar in de zevenvijftigste minuut van wist te profiteren, toen Han Zwart na een korte, maar fraaie, solo onberispelijk de 1-1 op het scorebord zette. Het verschil in de stand op de ranglijst was niet terug te zien op het veld, de gasten die op de derde plaats bivakkeren, kon het ASC, dat op plaats 11 aan dit duel begon, na rust slechts zelden moeilijk maken. ASC kreeg de betere mogelijkheden, maar in het vervolg werd er niet meer gescoord, waardoor 1-1 ook de eindstand werd.

De volgende wedstrijd voor ASC is op 8 april het uitduel bij nummer 2 van de ranglijst: SC Twijzel, waar om 14.30 uur de aftrap zal zijn.