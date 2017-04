ASC niet opgewassen tegen SC Twijzel

TWIJZEL – Sportclub Twijzel, tweede op de ranglijst in de vierde klasse, won zaterdag van ASC uit Augustinusga.

ASC begon de wedstrijd furieus, wat leidde tot een aantal grote kansen voor Remco Hofman en Han Zwart in de eerste tien minuten, maar gescoord werd er niet. Na de eerste tien minuten kwam Twijzel beter in het spel en bouwde langzamerhand een overwicht op. Toch hield ASC de nul tot de dertigste minuut. Toen was het Menno Blom, die vanuit de rebound 1-0 scoorde. In de veertigste minuut bracht weer Menno Blom de stand op 2-0 met een penalty.

In de tweede helft probeerde ASC wel om de bakens nog te verzetten, maar het kwaliteitsverschil was te groot. Twijzel hield het betere van het spel en kreeg ook kansen. In de twintigste en veertig minuut leidde dit tot doelpunten voor Twijzel, door invaller Peter Poortman. Een minuut later kon ASC toch nog een eretreffer produceren, door Tamme de Boer: 4-1

Al met al een nederlaag voor ASC waar weinig op af te dingen valt. Tweede paasdag wacht ASC in Leeuwarden weer een zware tegenstander, lijstaanvoerder Leovardia. De aftrap is dan om 14.00 uur.