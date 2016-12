Airtrack voor Set’m op

AUGUSTINUSGA - Set’m op uit Augustinusga is sinds kort in het bezit van een Airtrack. De airtrack is een nieuw toestel dat gebruikt wordt bij de discipline groepsspringen

Set’m op heeft de ambitie om zowel in het groepsspringen als ook op andere disciplines de prestaties op een hoger niveau te brengen. Om die ambities te verwezenlijken is het noodzakelijk om te investeren in toestellen. De airtrack is daarin een zeer gewenst en belangrijk toestel.

Dankzij onder andere een bijdrage uit het Fonds Coöperatief Dividend van de Rabobank Drachten Friesland Oost van € 2000,-- en een bijdrage uit de Stichting Spavofonds van € 500,-- , is het voor Set’m op mogelijk gemaakt om de aanschaf van de airtrack te realiseren.

Op de foto staan leden van Set’m op uit de verschillende springploegen. De ploegen zijn gehuld in nieuwe tenues. Set’m op zal in de komende jaren op verschillende wedstrijden in deze tenues te bewonderen zijn. Het bestuur van Set’m op vindt het belangrijk om ook daarin haar ambities gestalte te geven.