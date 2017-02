Acromedailles SFK, WSBF en Set 'm op

BUITENPOST - Zaterdag was de tweede plaatsingswedstrijd en tevens het Friese kampioenschap voor de C-lijn in Buitenpost.

De acroteams van SFK uit Drachtstercompagnie hebben deze wedstrijd weer gepresteerd. Kyara Nijboer, Maike Helmus en Alina Albada lieten twee strakke oefeningen zien en dat werd terecht beloond. Ze mochten de bronzen medaille in ontvangst nemen.

Drie teams van WSBF uit Surhuisterveen liet prachtige oefeningen zien. Het trio Femke Kooistra, Annieck Wiersema en Alida Lindeboom werd tweede in een groot deelnemersveld. Ze behaalden technisch de hoogste score bij de balansoefening. Dit verwijst naar de uitvoering van zowel partner – als individuele elementen. Het duo Elina Sipma en Lieke Bos is enorm gegroeid qua technische uitvoering en uitstraling. Dit resulteerde in Buitenpost dan ook in een bronzen medaille.

Paulien de Bruin en Rixte de Boer van Set 'm op Augustinusga startten met hun balans- oefening en op een tijdfoutje na was dit een prachtige stabiele oefening. In het laatste blok moesten de meiden hun tempo-oefening uitvoeren en deze ging helemaal goed. Het bleef spannend tot aan de prijsuitreiking omdat er geen open jurering was, maar dat Paulien en Rixte de Friese titel in ontvangst mochten nemen was wel een aangename verassing..

De C-lijntrio’s zullen zich nu klaarmaken voor de laatste plaatsingswedstrijd, het districtskampioenschap op 19 maart in Ureterp.