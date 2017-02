Regioclubs bij acro, turnen en groepsspringen

HEERENVEEN - Afgelopen weekend stond in het teken van plaatsing groepsspringen C-lijn in Bocholtz en plaatsingswedstrijden acrogym in Heerenveen en Beetsterzwaag. Verschillende regioclubs behaalden gouden, zilveren en bronzen medailles.

In Bocholtz werd er ondanks vele blessures dusdanig gesprongen dat het jeugd en juniorenteam van WSBF uit Surhuisterveen zich hebben geplaatst voor het Nederlands kampioenschap op 10 juni in Surhuisterveen Op meerdere onderdelen was er zelfs een plek bij de hoogste drie geplaatste.

In Heerenveen werden eveneens successen behaald door de acroteams van WSBF.

Goud was er voor het E-duo Kimberley Hoexum en Janine Alma, duo-D Eva van Sluijs en Kim Zuur, instaptrio Fiore de Vries, Iris Dorhout en Sanne Borger, trio E-junior Gemma van der Werff, Ryanne Oostra en Tess de Vries.

Set ‘m op uit Augustinusga was op beide dagen in Heerenveen succesvol. In totaal werden er door acht teams medailles verdiend.

Iris Nauta en Myrthe Bouma gingen sterk van start in de categorie E-plus. Zij toonden de jury wat ze in huis hebben en mochten een gouden medaille in ontvangst nemen.

Zaterdag waren in Bocholtz de plaatsingswedstrijden groepsspringen op C-niveau.

Set'm op was hier aanwezig met drie teams. lieten de jury prima uitgevoerde sprongen zien en werd dan ook op dit toestel beloond. Op de airtumbling en airtrack werden alle sprongen op hoog niveau uitgevoerd, wat resulteerde in een eerste plaats op beide toestellen. Dit juniorenteam heeft zich dan ook voor alle toestellen geplaatst voor het Nederlands kampioenschap groepsspringen niveau C.

Het E senior mixpair Leon Riddersma en Isa Bouman van SFK uit Drachtstercompagnie behaalde in Heerenveen een gouden plak en sleepte daarnaast de limiet binnen. Bij

Bij de damesparen instap behaalden Ankje van der Bij en Benthe Veenstra de gouden plak.

In Beetsterzwaag was er goud was er voor Iris van der Vinne van OGF Contra uit Ureterp bij de pupil 2 niveau D2.

Voor de gymnastiekvereniging DGC uit Drachten behaalde Evelien Brouwer een gouden plek bij pupillen1 D2.