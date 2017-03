Acro Academy haalt limiet voor EK

ZWOLLE - In Zwolle werden afgelopen weekend de eerste plaatsingswedstrijden acrogym gehouden. Doel was voor de meeste teams het behalen van de limiet voor de Nederlandse kampioenschappen Acro, die in juni in Ahoy worden gehouden. Daarnaast was er de eerste kans voor het halen van een limiet voor de Europese kampioenschappen in oktober in Polen.