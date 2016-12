Rabobank biedt ondernemers financiering binnen één dag

DRACHTEN - Rabobank biedt MKB-ondernemers met een goed plan binnen één dag duidelijkheid over hun financieringsaanvraag. Zakelijke klanten die vóór 12.00 uur een online aanvraag indienen kunnen als ze dat willen uiterlijk de volgende dag een afspraak met een adviseur van de bank krijgen. De adviseur besluit direct over de financiering. Het betreft aanvragen door MKB-bedrijven tot één miljoen euro. Van alle financieringen die Rabobank verstrekt valt bijna driekwart in deze categorie.

Siebe Meindertsma, directeur Bedrijven van Rabobank Drachten Friesland Oost: “Klanten met een goed plan willen snel duidelijkheid over hun financiering. Rabobank komt daaraan tegemoet. Als grootste kredietverlener aan het Nederlandse bedrijfsleven willen we ondernemerschap blijven stimuleren. We combineren daarbij het gemak van internet met een zorgvuldig en deskundig persoonlijk adviesgesprek.”

“Financieren binnen één dag geldt voor bestaande klanten van Rabobank Drachten Friesland Oost met een financieringsvraag tot één miljoen. Nadat u als klant de financieringsaanvraag online heeft ingediend (al dan niet samen met uw accountant via www.financieringsportaal.nl) nemen wij telefonisch contact met u op. Als de benodigde gegevens compleet zijn wordt een afspraak met uw adviseur gemaakt. Dat kan bij de Rabobank al de volgende dag. Tijdens het gesprek licht u uw financieringsaanvraag verder toe. Uw adviseur besluit vervolgens of Rabobank de financiering zal verlenen. U heeft dus direct duidelijkheid. Na het adviesgesprek ontvangt u snel de offerte.”