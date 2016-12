Muzieklessen bij Cultuurcentrum De Wâldsang

BUITENPOST - Met zo’n 25 leslocaties is de Wâldsang altijd in de buurt in Achtkarspelen, Dantumadiel, Kollumerland c.a. en Tytsjerksteradiel. Iedereen kan er terecht voor individuele en groepslessen op vele instrumenten. Of om samen te spelen in popbands, koren en ensembles. Optreden kan er op de vele concerten.