Meubelstoffeerderij Dokkum stoffeert alles

DOKKUM - Bij Meubelstoffeerderij Dokkum kan werkelijk elk soort meubel worden gestoffeerd. Het familiebedrijf heeft alles in huis om te zorgen voor een vakkundig eindresultaat.

Rienk Kooistra werkt al vijfentwintig jaar bij het bedrijf dat zijn ouders zijn begonnen. Begin dit jaar nam hij het officieel van hen over. “Maar mijn ouders blijven nog sterk betrokken bij het reilen en zeilen,” vertelt hij.

“Wij geloven in vakmanschap en duurzame producten. Het herbekleden is dan ook te zien als een duurzame manier om meubels een tweede leven te geven. Indien nodig kunnen wij een stoel of bank helemaal strippen en opnieuw in elkaar zetten, op een zo authentiek mogelijke manier. Maar ook voeren wij kleinere reparatiewerkzaamheden uit.” Naast stoelen en banken kunnen bijvoorbeeld ook koetsen, preekstoelen en meubels in boten en caravans worden geherstoffeerd.

De keuze in stoffen is groot: er zijn maar liefst 750 staalboeken met leer en stof in alle denkbare soorten en kleuren. Effen stoffen, maar ook gebloemde Engelse stoffen en hippe Scandinavische stoffen. “Bij ons vind je stoffen voor elke smaak.”

Lastig kiezen? De Kooistra’s voorzien hun klanten graag van (vrijblijvend) advies. Ook is het mogelijk staalboeken mee naar huis te nemen.

www.meubelstoffeerderijdokkum.nl