Transportbedrijf voor duiven, zwanen, maar ook tv-meubels en hometrainers

Jitze Hooijsma vervoert met liefde door heel Europa

JOURE - Duiven vervoer je met liefde. Met die overtuiging rijdt Jitze Hooijsma heel Europa door, met soms wel honderden gevederde medepassagiers. Ganzen, konijnen en zwanen zijn overigens ook welkom. En meubels.

Eigenlijk maakt het niet uit wat je vervoert, vindt de Jouster. Je krijgt een opdracht en die voer je met zorg uit. "Ik neem de tijd om zorgvuldig in te laden, rij naar de plaats van bestemming en zorg ervoor dat de duiven gezond en heelhuids aankomen, of de producten netjes en onbeschadigd."

Dat is niet altijd zo vanzelfsprekend, weet de voormalig postbode uit ervaring. "Als je onder tijdsdruk zo veel mogelijk moet bezorgen, kan dat ten koste gaan van de zorgvuldigheid." Zelf wilde hij daar niet aan, maar hij moest zijn ambitie bekopen met een fikse burn-out.

Eigen kwaliteit

Nu doet Hooijsma op zelfstandige titel eigenlijk niet eens heel ander werk, maar wel met een heel belangrijk verschil: hij kan trouw blijven aan zichzelf, aan de manier waarop hij vindt dat het beroep uitgeoefend hoort te worden."Ik kan nu mijn eigen kwaliteit eraan hangen. Niet langer alleen maar van a naar b vervoeren, hoppakee afleveren en dan zo snel mogelijk naar de volgende, zonder pauzes."



Dus schuift hij de manden, doosjes en vogelkooien netjes in zijn Mercedes XXXL, bezorgt hij de duiven bij hun nieuwe eigenaar en helpt daar met uitladen. Zo rijdt hij door heel Nederland, maar ook naar Denemarken, door Duitsland tot de Poolse grens, naar Oostenrijk, Zwitserland, Engeland en Ierland, naar Frankrijk en Spanje. Bij een kleinere te vervoeren hoeveelheid gebruikt hij een kleiner voertuig, want in de XXXL passen wel vijfhonderd vogels.

Van motor naar Mercedes

"Binnen 24 uur is de duif bij de nieuwe eigenaar", zegt Hooijsma, die zelf sinds 2010 duiven houdt en zo in aanraking kwam met mensen die duiven vervoerd wilden hebben. "Naar Duitsland in 2014. Ze hadden zelf geen tijd om de duiven te halen", vertelt hij. "Ik had toen geen werk en zei dat ik het wel kon doen, toen nog op mijn motor. 'Graag!', zeiden ze, en zo zette ik een duivenmand op mijn motor en vertrok naar Mariënhaven, in Noord-Duitsland. Ik had geen waterdichte tomtom op de motor en werd door een passant helemaal de verkeerde kant op gestuurd. Maar toen ik eindelijk aankwam, was de nieuwe eigenaar dolgelukkig."

"Ik had ook nog een paar duiven in de korf die naar Keulen moesten. Dus ik op topsnelheid met mijn motor van Mariënburg naar Keulen. Die man was zó blij met zijn duiven, ik moest mee naar binnen om zijn andere duiven te zien, wafels met kersen en slagroom te eten en de stamboom van zijn duiven te bekijken. Toen ik thuiskwam, begon ik na te denken. Ik had nu en dan eens een klus via het uitzendbureau, maar wat nou als ik het vervoeren van duiven serieus op ging pakken?"

Vijfhonderd duiven, of één duif



Verdwaalde duiven

Het bleek dat we ervan konden bestaan. Duivenmelkers die duiven kopen en verkopen waren blij met een vervoerservice, zodat ze niet alle ritjes zelf hoefden te maken. Ook wedstrijdduiven die verkeerd waren gevlogen, konden nu worden opgehaald door Hooijsma. "Soms raakt een duif verdwaald omdat hij is geschrokken van een roofvogel of in de war is geraakt van radarsignalen", vertelt hij. "Dan zoeken ze een plekje uit waarvan ze zeker zijn dat ze er worden verzorgd. Vaak is dat bij een andere duivenmelker of een particulier die bijvoorbeeld zangvogels heeft. Alle wedstrijdduiven zijn in Nederland geregistreerd en de eigenaar van zo'n verdwaalde duif kan worden getraceerd via www.npoveenendaal.nl", zegt Hooijsma, die de ritjes samen met zijn vriendin Allissa Homan maakt. Zij helpt met laden en lossen, beantwoordt de telefoon en plant afspraken in.

Verdwaalde duiven terug brengen

Het tweetal zorgt er met de 'duivensneltransport' voor dat de verdwaalde duif binnen vierentwintig uur weer thuis is. Dat kost de eigenaar 35 euro, maar een duivenmelker kan ook een abonnement nemen en zo de prijs per rit naar beneden krijgen. Met een crowdfundingsactie (zie de facebookpagina van Jitze Hooijsma) wil Hooijsma een project beginnen dat de prijs per duif per rit nog wat lager kan maken. "Hoe precies hou ik nog even geheim."

De duivensport een beetje goedkoper maken en daarmee toegankelijker, dat is het idee achter deze actie. Want toen Hooijsma zelf moest rondkomen van een uitkering, merkte hij hoe duur het eigenlijk was om duiven te houden. Zijn klanten kunnen er zeker van zijn dat er niet allerlei toeslagen over de transportkosten heen komen, zoals bij andere vervoerders soms wel het geval is. "Ik hanteer één vaste prijs bij het halen van een verdwaalde duif." Voor vervoer van verkoper naar koper is de prijs afhankelijk van het land.

Binnen de kortste keren kreeg Hooijsma de vraag of hij ook andere dieren kon vervoeren. Jazeker, was zijn antwoord. Zo vervoerde hij al eens zwanen, een groot konijn en haviken. Ook benodigdheden voor duivenmelkers vervoert hij, en andere producten. "Hometrainers heb ik al eens vervoerd en ook ooit een quad, zo'n groot vierwielig voertuig. Die paste in de bus en is perfect aangekomen. Een tv-meubel vervoer ik met evenveel liefde als duiven", aldus de bevlogen vervoerder.

Jitze Hooijsma, 06-19 92 82 17