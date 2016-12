Huys ter Swaach: alles voor de bewoners

BEETSTERZWAAG - Huys ter Swaach in Beetsterzwaag is een particuliere woon- en zorgvoorziening voor ouderen. Alles is er afgestemd op de bewoners.

In Huys ter Swaach is er 24 uur per dag verzorgend personeel aanwezig. Maar ook ouderen die (nog) geen zorg nodig hebben zijn er welkom. Zij kunnen ook gebruik maken van de faciliteiten, waaronder de eigen keuken, waar elke dag verse maaltijden worden bereid. Elke middag is er een activiteit in de gemeenschappelijke ruimte. Denk daarbij aan een spel, een verhaal of gymnastiek.

Eigenaar Johan Blaauw: “Rust, structuur en aandacht vinden wij heel belangrijk. In Huys ter Swaach gaan wij terug naar de basis: kleinschalige zorg op een persoonlijke manier. Wij werken nauw samen met de huisartsen in Beetsterzwaag, en met een specialist ouderengeneeskunde. Onze lijnen zijn kort, waardoor wij problemen snel kunnen oplossen.”

Om aan de vraag te kunnen voldoen wordt Huys ter Swaach uitgebreid met tien appartementen. Deze worden volgend jaar april officieel geopend.

Verder levert Huys ter Swaach warme maaltijden aan inwoners van het dorp, wordt er dagverzorging aangeboden en zijn er mogelijkheden voor een tijdelijk verblijf. Kijk voor meer informatie en bewonerservaringen op www.huysterswaach.nl.