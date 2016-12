Eerlijk advies van Buro Van Kammen

ROTTEVALLE - Piet van Kammen startte ruim twee jaar geleden zijn financieel advieskantoor Buro van Kammen. Hij richt zich met name op het midden- en kleinbedrijf en zzp-ers, maar ook particulieren zijn welkom.

“Vanuit mijn jarenlange ervaring in het bankwezen heb ik een groot netwerk opgebouwd waar ik uit kan putten. Ik adviseer veelal kleinere bedrijven op het financiële vlak. Ik heb gemerkt dat juist deze vakmensen vaak heel blij zijn als de boekhouding en de belastingaangiftes voor hen worden verzorgd omdat zij daar zelf weinig affiniteit mee hebben.”

“Naast het verzorgen van de boekhouding geef ik advies over hoe een bedrijf haar kosten substantieel kan verminderen, bijvoorbeeld door een hypotheek of een verzekering over te sluiten.

Omdat ik alleen werk ben ik zeer flexibel en kan ik afspraken snel inplannen. Tevens hanteer ik zeer scherpe tarieven. Neem gerust contact op!”



Tel: 06-38927537

Mail: p.kammen@chello.nl