Duurzaam verbouwen

Met duurzame investeringen in uw huis bespaart u op uw energierekening en verhoogt u het comfort in huis. Bovendien laat een investering in veel gevallen de waarde van uw huis stijgen en spaart u het milieu.

Duurzaam verbouwen betalen

Een duurzame verbouwing betalen kan onder andere:

• met een Energiebespaarlening

• door een extra hypotheek te nemen

• met spaargeld

Duurzaam verbouwen met een Energiebespaarlening

Via de Energiebespaarlening is het mogelijk om tegen een aantrekkelijke rente geld te lenen voor energiebesparende maatregelen. De overheid, ASN-bank en de Rabobank maken deze lening mogelijk. Kijk voor meer informatie en het aanvragen van een Energiebespaarlening op www.ik investeerslim.nl.

Duurzaam verbouwen met een extra hypotheek

De kosten voor een duurzame verbouwing kunt u vaak meefinancieren in uw hypotheek. Zit u aan het maximale hypotheekbedrag? Dan kunt u wellicht extra hypotheek krijgen voor energiebesparende maatregelen, omdat daarmee uw maandelijkse energielasten dalen. Hieronder worden de twee regelingen voor een extra hypotheek uitgelegd.

Extra hypotheek als u investeert in een energiezuinig huis (norm 2017)

U koopt een huis waar mogelijkheden liggen om te besparen op energie. Denk bijvoorbeeld aan dak- of gevelisolatie, zonnepanelen of de aanschaf van een HR-ketel of zonneboiler. In dat geval kan de Rabobank tot € 9.000 extra hypotheek verstrekken. Van de besparing op uw energierekening kunt u bijvoorbeeld een deel van de lasten van de extra hypotheek betalen. Voorwaarde is dat de totale hypotheek niet meer dan 106 procent van de waarde van het huis na verbouwing mag bedragen. Om voor deze extra hypotheek in aanmerking te komen, moet uw inkomen minimaal € 33.000 zijn.

Extra ruimte voor Nulopdemeter-woning

In een Nulopdemeter-woning verbruikt het huishouden minder energie dan het huis opwekt. Bij het kopen of verbouwen van een dergelijk huis kunt u maximaal € 27.000 extra hypotheek krijgen. Om voor deze extra hypotheek in aanmerking te komen, moet uw inkomen minimaal € 33.000 zijn.

Voorwaarde voor een extra hypotheek

U moet met een energieprestatiecertificaat kunnen aantonen dat er daadwerkelijk sprake is van een Nulopdemeter-woning.

Bespreek met uw adviseur of u in aanmerking komt voor deze extra hypotheekruimte.

Rabo GroenHypotheek

Kopers van een duurzaam gebouwde nieuwbouw woning met een Groenverklaring kunnen een Rabo GroenHypotheek krijgen. De nieuwbouwwoning moet voldoen aan de huidige regels van de Regeling Groenprojecten. Voor klanten betekent de investering in een duurzame nieuwbouwwoning een lagere energierekening en een verlaging van de maandelijkse rentelasten door een rentekorting bij de eerste rentevaste periode van tien jaar. Voor alle voorwaarden en informatie neem contact met ons op, of loop binnen tijdens de inloopspreekuren op één van onze vestigingen.

Duurzaam verbouwen met spaargeld

Spaargeld gebruiken voor een duurzame verbouwing is vaak voordeliger dan het afsluiten van een lening. U heeft dan:

• lagere maandlasten

• een waardevermeerdering van uw huis zonder dat uw schuld stijgt

Benieuwd waarop u kunt besparen?

Op www.verbeteruwhuis.nl kunt u snel en eenvoudig berekenen welke aanpassingen voor uw huis geschikt zijn. Verder vindt u op www.milieucentraal.nl een handig overzicht van energiebesparingen voor uw huis. Ook kunt u zien op welke andere manieren u op energie kunt besparen en hoe u daarmee het milieu spaart.

Meer informatie

Elke situatie is anders. Onze adviseur bespreekt graag wat voor u een goede optie is.

Contact

Telefoonnummer: (0512) 58 77 77 of FinancieelAdvies.dfo@rabobank.nl

Loop vrijblijvend binnen

Heb je een lening nodig voor onderhoud of (ver)bouw van je woning? Bij de Rabobank kun je binnen één week een hypotheek afsluiten. Zo heb je snel

zekerheid of je het onderhoud of de (ver)bouw aan je woning kunt betalen. Loop vrijblijvend bij ons binnen om meer inzicht te krijgen in je inanciële

mogelijkheden.





