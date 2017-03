Bijzondere invulling open dag Yarden Crematorium en Uitvaartcentrum Goutum

GOUTUM - Op zondag 12 maart opent het Yarden Crematorium en Uitvaartcentrum Goutum haar deuren voor belangstellenden. Tussen 11.00 en 15.00 uur kan iedereen een kijkje nemen voor en achter de schermen. Nieuw dit jaar is de medewerking van zanger en kunstenaar Gerrit Breteler, die in de mooie aula een muzikale lezing zal verzorgen samen met violiste Michelle Brunt. Zij begon al op vijfjarige leeftijd met vioolspelen. Momenteel maakt ze deel uit van de Jong Talentklas van het Prins Claus Conservatorium in Groningen.

Uiteraard is er op de open dag voldoende ruimte voor bezoekers om antwoord te krijgen op al hun uitvaartvragen en -wensen en om inspiratie op te doen voor persoonlijke uitvaartwensen.