Angélique Drenth Lifestyle Coaching

GARYP - Twee jaar geleden startte Angélique Drenth met haar Lifestyle Coaching. “De twee slogans die alles vertellen over mijn bedrijf zijn: ‘Bewegen met aandacht voor jou!’ en ‘Op zoek naar de betere versie van jezelf’.”

“Ik heb een fantastische samenwerking met Fysiotherapie Smith in Garyp. Daar heb ik een mooie ruime oefenzaal en een praktisch ingerichte praktijkruimte tot mijn beschikking. Ik verzorg daar personal coaching, spinning, pilates, yin yoga lessen en ayurvedische massages.”

“De mensen die op zoek zijn naar mij, zijn klaar met grote sportscholen en diëten. Ze zoeken een kundig en persoonlijk advies aangaande beweging en voeding. Bij mij is dit mogelijk! Dit kan in een privésetting of in groepsverband van maximaal acht personen. Via het lifestyle programma, ‘Mooi, Fit én Gelukkig’ of met sportabonnementen.”



Mijn kracht is om mijn bezoekers zichzelf te laten herontdekken door hen bewustwording te geven bij het bewegen en hun geen dieet aan te bieden maar een nieuwe leefstijl!

Kijk eens op www.fysiotherapiesmith.nl voor meer info of volg me op facebook.”