Nieuwe batterij heeft bijna tweemaal zoveel capaciteit als voorheen

ABD Renault introduceert nieuwe ZOE met 400 km actieradius

DRACHTEN - ABD Renault introduceert de volledig elektrische ZOE R90 met nieuwe Z.E. 40 batterij welke een actieradius heeft van maar liefst 400 kilometer volgens de NEDC-testcyclus. Dankzij de Z.E. 40 batterij biedt de ZOE het grootste rijbereik voor een prijs die voorheen alleen voor de duurdere klasse elektrische auto’s was weggelegd. En bij een openbaar laadpunt kan al in 30 minuten, 80 kilometer rijbereik worden ‘getankt’.

De ZOE Z.E. 40 heeft een nieuwe batterij aan boord met een capaciteit van 41 kWh. Dat is bijna tweemaal zoveel als voorheen. Bijzonder is dat de nieuwe batterij niet groter of zwaarder geworden is. De grotere capaciteit resulteert in een NEDC-bereik van 400 kilometer, wat neerkomt op 300 praktijkkilometers in stedelijk gebied.

Laagste bijtelling, ook in 2017

Heeft u een bedrijf? Of rijdt/least u zakelijk? Dan is een ZOE zeer aantrekkelijk voor u. Omdat de ZOE geen uitstoot heeft, mogen zakelijke rijders rekenen met 4 procent fiscale bijtelling. Dit is in 2017 het enige lagere tarief dan de standaard 22 procent die vanaf 1 januari voor alle auto’s geldt. De ZOE is daarmee de auto met de laagste bijtelling in 2017, vanaf slechts € 29,- netto per maand.

Daarnaast is de auto komende jaren vrijgesteld van wegenbelasting en betaal je bij aanschaf geen BPM.

Nu met gratis laadpunt

Bestelt u de nieuwe ZOE nog dit jaar, dan geeft ABD Renault nu tijdelijk een gratis laadpunt ter waarde van € 999,- exclusief BTW cadeau, zodat u de Renault ZOE thuis eenvoudig kunt opladen.

De Renault ZOE is rijklaar leverbaar vanaf 22.180 euro. De ZOE Z.E. 40 met de nieuwe 41 kWh-batterij is nu leverbaar vanaf 24.680 euro inclusief BTW en rijklaarkosten.

Benieuwd hoe de Renault ZOE in het echt is, hoe soepel de 100 procent elektrische auto rijdt? Bij ABD Renault in Drachten, Dokkum, Heerenveen, Leeuwarden en Sneek vertellen ze u er graag meer over. Ook kunt u daar de ZOE zelf ervaren.

