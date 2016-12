50 jaar Hellinga Soepboer Assurantiën

DOKKUM - Bij Hellinga Soepboer Assurantiën wordt ingezet op persoonlijke dienstverlening en aandacht. Dit jaar bestaat het in Dokkum gevestigde bedrijf vijftig jaar, ontstaan vanuit twee familiebedrijven, Soepboer’s Assurantiën en Assurantiekantoor R. Hellinga.

Hellinga Soepboer Assurantiën biedt financiele dienstverlening aan particulieren en bedrijven. “Wij kunnen alles verzekeren, van bromfiets tot machinepark.” vertelt Dirk Hellinga, die samen met Theo Soepboer, Eelco Venema en Jan Steenstra eigenaar is. Daarnaast is hypotheekadvisering één van de speerpunten van het kantoor. Men kan er terecht voor hypotheken van vrijwel alle geldverstrekkers.



“Ons kantoor is zeer laagdrempelig. Als iemand belt weten we vaak direct waar het over gaat. Onze medewerkers zijn zeer betrokken en hebben ‘hart voor de zaak’. Met onze dienstverlening willen wij tegen de stroom oproeien van veel andere dienstverleners, die steeds meer afstand nemen van de klant. In een steeds complexer wordende wereld staan wij met raad en daad naast de klant met goed en gedegen advies en concurrerende oplossingen. We zijn onafhankelijk, omdat we daarbij niet gebonden zijn aan verzekeraars en banken.”



“Wij merken dat klanten van alle leeftijden onze persoonlijke benadering, gecombineerd met moderne dienstverlening, waarderen.” Dat is het resultaat van hoe het bedrijf zich in al die vijftig jaar ontwikkeld heeft. Het kantoor richt zich naast financieel advies ook op mediation voor allerlei soorten conflictsituaties en (relatie)coaching. Kijk voor meer info op: www.hellingasoepboer.nl.