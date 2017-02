Thorwald van der Tooren opvolger in Tytsjerksteradiel

VVD-raadslid Lidewij Bergsma stopt

BURGUM - Lidewij Bergsma neemt 20 april afscheid als VVD-raadslid van Tytsjerksteradiel en maakt plaats voor Thorwald van der Tooren. Bergsma gaat aan het werk als advocaat-stagiaire gezondheidszorg bij Dirkzwager Advocaten & Notarissen in Nijmegen.

Deze nieuwe functie valt niet te combineren met het raadslidmaatschap en om die reden heeft Bergsma besloten haar ontslag in te dienen bij burgemeester Wilma Mansveld (die afgelopen donderdag al afscheid nam van de gemeenteraad). Op 20 april neemt de gemeenteraad afscheid van Bergsma.



Jongste in Friesland

Zij kwam in 2010 als jongste raadslid van Friesland in de gemeenteraad voor de VVD. Ze is zeven jaar raadslid. Ze is ook lid van de raadscommissie communicatie geweest. Lidewij Bergsma: "Met dank aan de kiezers ben ik in 2010 met voorkeurstemmen als 18-jarige in de raad gekozen. In de afgelopen jaren heb ik veel geleerd en vele mooie bedrijven, organisaties en mensen ontmoet. Ik heb een fantastische tijd gehad en vind het een eer dat ik de VVD-kiezers van onze gemeente heb mogen vertegenwoordigen."

De beoogde opvolger Thorwald van der Tooren woont in Hurdegaryp, is docent bij ROC Friese Poort en heeft een eigen ICT-bedrijf. Hij is opgegroeid in verschillende delen van de wereld, onder andere de Verenigde Staten. Hij wordt op 18 mei geïnstalleerd als raadslid.

Van der Tooren: “Ik hoop de inwoners van Tytsjerksteradiel de komende tijd goed te vertegenwoordigen en hun belangen te behartigen door mee te denken over onze gemeente en het een thuis te laten blijven waar het prettig is om te wonen, leren, werken en ondernemen.”