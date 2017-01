Werkgroep voelt zich gesteund

“Snelvaren op Burgumer Mar weer toestaan”

SUMAR – Een werkgroep van drie initiatiefnemers zal “één dezer dagen” bij de provincie Fryslân een vergunning aanvragen voor snelvaar-activiteiten op de Burgumer Mar. Ook de gemeente Tytsjerksteradiel zal een advies worden gevraagd. De drie initiatiefnemers hopen dat ze nog de komende zomer op een deel van het meer mogen snelvaren.

‘Bootfunsport’ noemt woordvoerder Fokko Eybergen jr. (eigenaar van recreatiecentrum Klein Zwitserland aan de westkant van de Burgumer Mar) het verzamelwoord voor diverse snelvaar-sporten, zoals waterskiën, wakeboarden, monoskiën en kneeboarden (waterskiën op knieën).

Hij heeft samen met Sjaak Dijkstra uit De Westereen en Douwe Jan de Jong uit Sumar het initiatief genomen, het snelvaren terug te brengen op de Burgumer Mar. De provincie Fryslân verbood het snelvaren op het meer in 2004, na klachten van andere watersporters.

Het drietal hoopt een deel in het zuidoosten van het meer te mogen gebruiken: een baan van 1,6 kilometer lengte en een breedte van maximaal 600 meter. De afstand tot het zwemstrand bij Eastermar is circa vierhonderd meter.



Geluidsoverlast onderzoeken

De ongeveer 120 aanwezigen in Klein Zwitserland waren of enthousiast, of in elk geval niet tegen, constateert Eybergen. “Er is wel gevraagd mogelijke geluidsoverlast eerst te onderzoeken”, aldus Eybergen.

De provincie Fryslân meldt bij monde van woordvoerder Harco Zwaan, dat de provincie eerst de mening van de gemeente Tytsjerksteradiel wil weten, voor er verdere stappen worden ondernomen. “Of het daarom lukt om al deze zomer te mogen snelvaren, betwijfel ik”, zegt Zwaan. "Er moet worden gekeken naar de mogelijke effecten voor mens, milieu en natuur, en naar de veiligheid", stelt Zwaan.