"Snelbus 320 stopt niet bij Garyp"



GARYP - Met ingang van maandag 6 maart laat Arriva 's ochtends 8.13 uur bij Garyp - richting Leeuwarden - "een extra versterkingsbus" rijden. Dit om te voorkomen dat de betreffende passagiers (vaak) moeten staan.

Dit is het resultaat van een petitie van VWO-scholier Wolter van der Maten, gesteund door bewoners van de dorpen Garyp, Warten, Earnewâld en Oudega, die op de Wâldwei bij Garyp instappen richting Leeuwarden of Drachten.



Van der Maten had graag gezien dat ook snelbus 320 op de Wâldwei bij Garyp zou stoppen, maar kreeg wat dat betreft nul op het rekest. "Arriva mag met snelbus 320 honderd kilometer per uur rijden en stoppen bij Garyp leidt dan tot te veel tijdverlies", zegt woordvoerster Ingrid Heijman van Arriva.



Van der Maten constateert dat lijn 320 wel enkele haltes aandoet in Leeuwarden. Door daar in te schrappen zou het tijdverlies bij Garyp opgevangen worden. Maar dit is volgens Arriva niet nodig.



Van der Maten begon in december een handtekeningenactie voor verhoging van de frequentie van bussen die stoppen op de Wâldwei bij Garyp. Dit omdat bij Qbuzz (voor half december) de frequentie in de spits vijf maal per uur was en onder beheer van Arriva twee maal per uur. Er is toen ook al een versterkingsbus ingezet, meldt Arriva.