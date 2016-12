Sintrale As: ongeveer helft minder autoverkeer in dorpen

BURGUM – Door de Sintrale As tussen Dokkum en Nijega gaat ongeveer de helft minder autoverkeer door de betreffende dorpen dan voorheen. Dit blijkt uit voorlopige tellingen, waarin het effect van de nieuwe rondweg van Hurdegaryp nog niet is meegeteld.

Het verkeer tussen Damwâld en Dokkum is bijna gehalveerd, van 12.200 naar 6.150 motorvoergtuigen per etmaal. Er gaan ongeveer 11.600 motorvoertuigen per etmaal over de nieuwe weg.

Op de oude route tussen Quatrebras en Feanwâlden is het verkeer meer dan gehalveerd, van circa 13.500 naar 6.300 motorvoertuigen per etmaal. Hier rijden over de Sintrale As zo’n 14.300 auto’s per etmaal.

Op de oude route tussen Burgum en Quatrebras is het verkeer gedaald van circa 12.500 naar 5.700 per etmaal. Op de Sintrale As ten westen van Burgum zijn circa 14.000 motorvoertuigen per etmaal geteld.

Over het zuidelijke deel tussen Burgum en Nijega zijn nog geen precieze gegevens beschikbaar. De indruk is, dat het verkeer hier is toegenomen, meldt Projectbureau De Sintrale As. Wat Hurdegaryp betreft is de indruk dat ruim meer dan de helft van het autoverkeer nu via de nieuwe rondweg rijdt, in vergelijking met de oude situatie.

Herinrichtingen

In maart 2017 wordt de officiële ‘opening’ verwacht van de herinrichting van De Falom. In de loop van 2017 wordt begonnen met de herinrichting van Burgum en Damwâld. Daar krijgen fietsers en voetgangers meer ‘de ruimte’. Het Projectbureau verwacht dat dan nog meer autoverkeer via de Sintrale As zal rijden. Voor de herinrichting van Feanwâlden is de planning minder zeker, omdat er nog bezwaarprocedures kunnen volgen.