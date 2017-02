CDA-Kenniscafé 18 februari in Burgum

“Samen tegen eenzaamheid”

BURGUM - CDA Tytsjerksteradiel en Dantumadiel organiseren een gratis toegankelijk kenniscafé ‘Samen tegen eenzaamheid’. Dat is zaterdag 18 februari vanaf 13.00 uur in zalencentrum De Pleats in Burgum.

Het groeiende probleem van eenzaamheid kan niet door één partij worden opgelost. Vanuit die gedachte organiseren de CDA-afdelingen dit kenniscafé over eenzaamheid. “We zien drie vormen van eenzaamheid: sociale, emotionele eenzaamheid en existentiële eenzaamheid”, meldt mede-organisator Frans Haenen. “Eenzame mensen hebben het gevoel niet meer van waarde te zijn, missen zingeving.”

CDA-Tweede kamerlid Mona Keijzer (woordvoerder zorg & welzijn) zal hierover een lezing houden. Keijzer (48 jaar) is sinds 2012 Kamerlid voor het CDA en een kritische volger van het landelijk zorgbeleid. Zij omschrijft eenzaamheid als een van de grootste problemen van onze tijd.

Sociaal gerontoloog Willie Oldengarm zal vertellen over haar werk als deskundige betreffende eenzaamheid. (Gerontologie is de kennis van het ouder worden; red.).

Ook zijn er interviews over eenzaamheid in de samenleving, met een breed samengesteld panel. Daarin zitten onder andere pastor Diederik Duzijn, dominee Henk Jan de Groot en de wethouders Doeke Fokkema (Tytsjerksteradiel) en Roelof Bos (Dantumadiel).

Iedereen is welkom in De Pleats in Burgum om niet alleen te luisteren, maar ook mee te praten over oplossingen.