‘Ruimte voor ondernemerschap’

BURGUM – Tytsjerksteradiel kan nog meer doen voor het midden- en kleinbedrijf, (mkb) ook al werd de gemeente onlangs uitgeroepen tot meest mkb-vriendelijke gemeente van Fryslân. Dat vinden b. en w.

Gedacht wordt aan het houden van themabijeenkomsten met het mkb, eens per half jaar, over onderwerpen als: inkoopvereisten vanwege de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), de Omgevingswet, het aanbesteden en energiebesparing.

B. en w. willen in elk geval zogeheten quick wins (snel uitvoerbare zaken) ook spoedig oppakken. Dat betreft bijvoorbeeld: per werkgebied een vaste persoon op de website vermelden, met het gezicht van deze persoon erbij afgebeeld. Duidelijk comuniceren dat de gemeente ondersteuning biedt bij het aanvragen van vergunningen, als een bedrijf er alleen niet uitkomt.

De ideeën van b. en w. zijn ontleend aan een enquête onder ondernemers, die weer werden benaderd via ondernemersverenigingen. In totaal reageerden 22 ondernemers, “aan de lage kant”, vindt het college, daarom niet representatief. Kritiekpunten die uit deze enquête naar voren kwamen waren onder andere: uitvoering door verschillende toezichthouders is niet efficiënt, onnodig vragen naar uittreksel van de Kamer van Koophandel en kleinere bedrijven betalen relatief zwaardere financiële lasten.

In 2017 komt er een nieuwe beleidsnota economische zaken. Daar loopt het college met bovengenoemde punten op vooruit.