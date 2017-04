BURGUM - Om gezondheidsredenen is raadslid Jasper Agema, lid van de CDA-fractie in de gemeente Tytsjerksteradiel, tijdelijk met ziekteverlof. Zijn taken worden gedurende deze periode waargenomen door Henk Siegers uit Garyp. Die maakte van 2010 tot 2014 ook al deel uit van de CDA-fractie.