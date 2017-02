VVD-motie sneuvelt

Nog geen snelvaren op Burgumer Mar

BURGUM – De kans dat er komend watersportseizoen snelvaren op (een deel van) de Burgumer Mar wordt toegestaan, lijkt met de dag kleiner te worden. De VVD-fractie in de raad van Tytsjersteradiel drong er donderdag 16februari met klem op aan. Maar de rest van de raad, wethouder Geerling Schippers en burgemeester Wilma Mansveld willen meer tijd om voor- en nadelen af te kunnen wegen.

VVD-raadslid Nynke Koopmans-van der Veen vreest dat door de vertraging het snelvaren in de zomer van 2017 op de Burgumer Mar niet zal lukken. Zij drong er met de motie op aan, donderdag al een positief besluit te nemen. Dit zou betekenen dat b. en w. er bij de provincie Fryslân op aandringen, het snelvaren (en zo mogelijk soortgelijke activiteiten) komend watersportseizoen toe te staan.

Burgemeester Mansveld wees er op, dat er drie brieven over de kwestie aan de raad zijn gestuurd. Eén van die brieven stond donderdag ook op de agenda. Daarin werd gewezen op mogelijke nadelige effecten van het snelvaren. “Als u de andere twee brieven en het voorstel van het college ook bij het debat wilt betrekken, is een maand uitstel nodig”, merkte Mansveld op.

Op de VVD-fractie na, was de raad het daarmee eens. De kwestie komt nu op de agenda van 16 maart. Het zal dan gaan over het snelvaren, later volgt nog een debat over de water(sport-)visie van raad en college.