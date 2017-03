Raad Tytsjerksteradiel akkoord:

“Nieuwe woning aan Tsjerkepaed in Noardburgum mag”

NOARDBURGUM/BURGUM – Aan het Tsjerkepaed in Noardburgum tussen de nummers 30 en 34, oostelijk van het Tsjerkepaed, mag een woning worden gebouwd. Dat besluit heeft de gemeenteraad van Tytsjerksteradiel donderdagavond genomen, met als enige PvdA-raadslid Rinze Eizema tegen.

“Skande dat no ek dit gat tichtboud wurdt”, vindt Eizema. “It âlde, iepen karakter fan dit heidedoarp wurdt fierder oantaast.” Hetzelfde argument werd aangedragen door inspreker Jouke Dantuma. Hij trad op als vertegenwoordiger van vijf omwonende gezinnen.

Dantuma wees bovendien op het provinciaal beleid, geformuleerd in de nota ‘Grutsk op ‘e romte’. Daarin wordt gewezen op het belang van het behoud van het open karakter van heidedorpen.



Besluit in 2015

De raad had in 2015 middels een amendement al in beginsel besloten dat het terrein bebouwd mag worden, op basis van het beginsel: ‘eerst inbreiden (met nieuwe woningen; red.), dan pas uitbreiden’. Er zijn geen nieuwe argumenten, zeiden diverse woordvoerders, daarom ging de overgrote meerderheid akkoord met het voorstel, hier een nieuwbouwwoning toe te staan. Dit betekent: aanpassing van het bestemmingsplan.