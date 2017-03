Preventieve alcoholcontrole blijkt nodig

“Met drank op naar de disco”

QUATREBRAS – Twaalf jongeren die nog geen 18 jaar zijn, werden eind februari betrapt op het vooraf nuttigen van alchoholhoudende drank. Zij brachten, als vele andere jongeren, een bezoek aan de Mega School Party van Club Q in Quatrebras, tussen Noardburgum en Hurdegaryp.

De gemeente Tytsjerksteradiel en de politie hielden hier controle. De Mega School Party is een alcoholvrij evenement, dus konden de betrokken jongeren de alcohol niet in de discotheek kopen. “De resultaten van de controle maken duidelijk dat preventie, handhaving en voorlichting nog hard nodig zijn”, constateert de gemeente Tytsjerksteradiel.



‘Indrinken ’

Eigenaar Piet de Poel van Club Quatrebras is verontrust over het aantal jongeren dat onder invloed van alcohol naar de Mega School Parties komt. De Poel signaleert dat jongeren steeds vaker ‘indrinken’ (in korte tijd veel alcohol drinken) voordat ze op stap gaan. Door het indrinken ontstaan kansen op een black-out, of zelfs op een alcoholvergiftiging.



De Poel deelde zijn zorg met de gemeente Tytsjerksteradiel, waarna de alcoholcontrole werd opgezet. Burgemeester Jeroen Gebben prijst de horecaondernemer. “De praktijk van alledag laat zien dat de jeugd nog steeds redelijk eenvoudig aan alcoholhoudende dranken kan komen, met alle gevolgen van dien. Elke aangeschoten of dronken tiener is er wat mij betreft één teveel. Als gemeente zetten wij daarom fors in op handhaving en preventie.”



Ouders gebeld

Omdat de controle een preventieve actie betrof, is geen proces verbaal opgemaakt tegen de jongeren. De ouders zijn wel gebeld om hun kind op te halen. En in samenwerking met Verslavingszorg Noord Nederland, Kearn Welzijn en het voortgezet onderwijs, organiseert de gemeente Tytsjerksteradiel informatiebijeenkomsten voor jongeren en hun ouders over het gebruik van alcohol en andere genotmiddelen.



‘Theater Smoar’

Theater Smoar gaat op scholen in Tytsjerksteradiel van start met de voorstelling: 'Ik dacht het niet'. Het doel van de voorstelling is jongeren weerbaarder te maken tegen groepsdruk en het gebruik van genotmiddelen.

Omliggende gemeenten

Burgemeester Gebben gaat op korte termijn in overleg met de burgemeesters van de buurgemeenten van Tytsjerksteradiel. “Alcoholgebruik door jongeren is geen onderwerp dat alleen in Tytsjerksteradiel speelt. Om de problematiek goed in kaart te brengen en aan te pakken, is breder overleg nodig, onder meer over handhaving. Alleen door samen op te trekken kunnen we te vroege alcoholconsumptie aanpakken.”