Kosten 'leerlingenvervoer' voor gemeente lager

Leerlingen Tytsjerksteradiel opvallend zelfstandig

BURGUM – In Tytsjerksteradiel maken in verhouding tweemaal zoveel scholieren die recht hebben op ‘leerlingenvervoer’ gebruik van het gewone openbaar vervoer, dan het landelijk gemiddelde: 18 procent versus 9 procent. Dit blijkt uit een onderzoek hiernaar onder alle 393 Nederlandse gemeenten, in opdracht van het ministerie Onderwijs, Cultuur en Welzijn (OCW).

De gemeente concludeert dat de betreffende scholieren in Tytsjerksteradiel zelfstandiger zijn – althans wat betreft het gebrukmaken van het openbaar vervoer – dan gemiddeld in de Nederlandse gemeenten.

In Tytsjerksteradiel maakt vijf procent van alle leerlingen gebruik van leerlingenvervoer. Dat aantal ligt hoger dan bij een vergelijkbare gemeente (3,3 procent). Gemiddeld in Nederland maakt 3,4 procent van de leerlingen gebruik van leerlingenvervoer.



Grotere afstanden

Tytsjerksteradiel is een plattelandsgemeente waarbij alle SBO-, SO- en VSO-scholen buiten de gemeente zijn gevestigd. Daarnaast zijn in de gemeente een relatief groot aantal instellingen voor kwetsbare jongeren.



OV-coach

De leerlingen die in aanmerking komen voor leerlingenvervoer, kunnen gebruik maken van de digitale OV-coach. Die is twee jaar geleden ingevoerd. Die blijkt dus een gunstig effect te hebben. Het gevolg is dat de kosten per leerling veel lager zijn dan het landelijk gemiddelde. Dit ondanks dat de afstanden die de leerlingen afleggen, groter zijn dan het landelijk gemiddelde.



Voorlichting

Woensdag 15 maart om 15.30 uur organiseert de gemeente in het gemeentehuis in Burgum een informatiebijeenkomst over de digitale ov-coach. Hier krijgen belangstellenden informatie over het project, het gebruik van de app OV-Coach en de ‘Voor Elkaar Pas’ van Arriva.