VVD ontevreden over antwoorden college

Kinderopvang leidt tot verwijten in raad Tytsjerksteradiel

BURGUM – Er is nog steeds sprake van het voortrekken van de kinderopvang-organisatie Kinderwoud, vindt de VVD-fractie in de gemeenteraad van Tytsjerksteradiel. De fractie is van plan nieuwe, schriftelijke vragen in te dienen, zei raadslid Lidewij Bergsma donderdagavond 13 december.

Wethouder Doeke Fokkema probeerde dit met een peiling onder de rest van de gemeenteraad te voorkómen – hij zocht bijval van de andere fracties - maar werd als het ware teruggefloten door burgemeester Wilma Mansveld. “Een raadslid heeft 24 uur per dag en zeven dagen per week het recht schriftelijke vragen in te dienen”, zei de voorzitter van de gemeenteraad.



De VVD-fractie vindt dat ze geen of onvoldoende antwoord heeft gekregen op vragen over de fnanciële vergoedingen voor en de huurkosten van Kinderwoud, ten opzichte van andere kinderopvangbedrijven.



De kwestie speelt al langer. De VVD-fractie baseert zich op onderzoek door de heer Hoekstra uit Burgum, die ongeveer een jaar geleden de kat de bel aanhing. Hij constateerde dat Kinderwoud wordt voorgetrokken ten opzichte van andere kinderopvangbedrijven in Tytsjerksteradiel.

B. en w. gaven dit ook toe, maar wethouder Doeke Fokkema stelt dat sprake is van een overgangssituatie, sinds de Wet op de Kinderopvang gewijzigd is. “De kinderopvang en de peuterspeelzalen groeien naar elkaar toe”, aldus b. en w., wat betreft de landelijke kwaliteitseisen aan en de vergoedingen voor beide soorten van kinderopvang.

De VVD-fractie vindt dat het ‘voortrekken’ te lang duurt, onder andere omdat Kinderwoud lagere huurkosten zou betalen dan de concurrentie. B. en w. stellen dat hier bewust voor gekozen is, om de exploitatie van gemeentelijke gebouwen rond te kunnen krijgen.