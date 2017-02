Installatie burgemeester Jeroen Gebben

28 februari in De Ikker in Burgum

BURGUM - Commissaris van de Koning mevrouw ir. Joan Leemhuis-Stout installeert dinsdag 28 februari drs. Jeroen Gebben als burgemeester van Tytsjerksteradiel. Dit gebeurt tijdens een bijzondere raadsvergadering in De Ikker in Burgum. Na de installatie is er een feestelijke receptie in De Pleats in Burgum. Inwoners en andere belangstellenden hebben de gelegenheid om burgemeester Gebben persoonlijk te feliciteren en kennis met hem te maken.

Jeroen Gebben is geboren in Groningen en getogen in Buitenpost. Hij is 45 jaar oud, gehuwd en vader van drie kinderen. Gebben is momenteel voorzitter van het college van bestuur van Edudelta Onderwijsgroep, een scholengroep voor VMBO en MBO met vestigingen in Zuid-Holland en Zeeland.



Na de studie Bestuurskunde aan de Universiteit Twente heeft hij onder andere gewerkt als beleidsadviseur van de Hoofdofficier van Justitie van het Openbaar Ministerie Rotterdam en als projectleider regionale veiligheidshuizen Rotterdam-Rijnmond. Van 2006 tot 2010 was Gebben gemeenteraadslid in Barendrecht. Van 2010 tot 2015 was hij wethouder en locoburgemeester in die gemeente.

Naast zijn voorzitterschap vervult Gebben nog een aantal nevenfuncties, zoals vicevoorzitter van de Raad van Toezicht Kraamzorg de Waarden en lid van de Raad van Toezicht Centrum Jeugd en Gezin Rijnmond.

Afscheid Mansveld

Jeroen Gebben (VVD) volgt Wilma J. Mansveld op. Zij is waarnemend burgemeester van Tytsjerksteradiel tot 28 februari. Tijdens de reguliere gemeenteraadsvergadering van donderdag 16 februari nemen de gemeenteraad en het college afscheid van Wilma Mansveld.