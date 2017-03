Hoorzitting over snelvaren op de Burgumer Mar

BURGUM – Het onderwerp ‘snelvaren op de Burgumer Mar’ zal in de gemeenteraad van Tytsjerksteradiel nog niet op 16 maart worden besproken. Er komt eerst een hoorzitting in april, daarna een ‘informerende’ bespreking op 16 mei. Dit is door de agendacommissie van de raad besloten.

Aanleiding is een aantal brieven aan Provinciale Staten van Fryslân van mensen die zich verzetten tegen het idee om het snelvaren op dit meer – in 2004 door de provincie verboden – in ere te herstellen. Dit idee is onlangs geopperd door een groepje enthousiastelingen van ‘bootfunsport’, zoals waterskiën. Directeur-eigenaar Fokko Eijbergen jr. van Recreatiecentrum Bergumermeer trad op als woordvoerder. ‘Zijn’ werkgroep wil het snelvaren zo snel mogelijk herinvoeren, in het zuidoostelijk deel van de Burgumer Mar.

In de brieven aan Provinciale Staten worden diverse argumenten genoemd tegen het herinvoeren van het snelvaren: de rust wordt verstoord, het is gevaarlijk voor zwemmers, rietkragen worden vernield en (broedende) vogels worden verstoord. Volgens sommige briefschrijvers is “geregeld” sprake van “clandestien” snelvaren.

Provinciale Staten van Fryslân besloten in 2004 het snelvaren in Fryslân in te perken. Het werd nog wel toegestaan op een stukje van het Sneekermeer (ten noorden van de vaargeul van het Prinses Margrietkanaal), maar verboden op de Burgumer Mar.