“Gjin Betuwe-beammen yn park by Burgum”

BURGUM – Het idee van de gemeente Tytsjerksteradiel om fruitbomen à la de Betuwe te planten in het toekomstige ‘Wetter- en Willepark’ aan de Burgumer kant van het Prinses Margrietkanaal, valt slecht bij diverse bewoners van de Prins Willem Alexanderstrjitte. Dat zei inspreker Geart Steegstra donderdagavond in de raadsvergadering in Burgum.

De buurtbewoners was gevraagd mee te denken over de beplanting en aankleding van het toekomstige recreatiepark. Volgens Steegstra is daarbij ook het idee van ‘Betuwe-eftige fruitbeammen’ aan de orde geweest. Steegstra vindt dit historisch en landschappelijk geen juiste keuze.

“Fanâlds wiene der túnkerijen yn Burgum, oan de eastkant fan it doarp. Soks heart net oan de westkant”, vindt hij. De bewoners van de Willem Alexanderstrjitte hebben ook eigen belang, erkent hij: “Wy binne bang skielk ús frije sicht op bygelyks it P.M.-kanaal kwyt te reitsjen.”

De gemeenteraad reageerde er niet inhoudelijk op, maar besloot dat de ingezonden brief van Steegstra wordt voorgelegd aan het college van b. en w. Die komt er in een later stadium op terug.