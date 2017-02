Weg door Burgum schuift vier meter op

Geluidswal wordt niet verplaatst

BURGUM – De aanpassing van de Huyssen van Kattendijkeweg in Burgum leidt niet tot het opschuiven van de geluidswal ter hoogte van de wijk Tussendijken in westelijke richting.De weg zelf wordt wel vier meter in westelijke richting verschoven. Dit bleek donderdag 16 februari in de raadsvergadering van Tytsjerksteradiel.

Bewoner M. de Vries van de wijk Tussendijken drong er als inspreker op aan, niet alleen het wegvak in westelijke richting op te schuiven, maar ook de geluidswal en het geluidsscherm die tussen de weg en de wijk Tussendijken zijn aangelegd.

B. en w. vinden dit onnodig, onder andere vanwege de extra kosten. Er is nu minder verkeer dan voorheen als gevolg van de Sintrale As. Bovendien zullen de geluidswal en het geluidsscherm worden opgeknapt, zei Schippers. De gemeenteraad stemde unaniem in met deze oplossing.

De Huyssen van Kattendijkeweg krijgt het karakter van ‘dielde rûmte’ (‘shared space’), zodat alle verkeersdeelnemers dezelfde rechten en plichten krijgen en goed op elkaar moeten letten. FNP-raadslid Rommert Dijk (FNP) waarschuwde dat dit riskant kan worden. Wethouder Geerling Schippers zei dat op de kruisingen een verhoging komt en dat de effecten goed in de gaten worden gehouden.