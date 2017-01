“Fersmellingen Symen Halbeswei wurkje net”

BURGUM – De in september 2015 aangebrachte drempel en twee optische versmallingen in de Symen Halbeswei tussen Suwâld en Lytse Geast hebben onvoldoende effect gehad. “In soad autoferkear rydt noch altyd te hurd”, vindt Henk Sikkema, die in zorgboerderij Stay & Pray aan de weg woont.

“Fytsers fiele har net feilich op dit smelle dykje. Ferbreding soe al in ferbettering wêze, in frijlizzend fytspaad is noch better.” Hij was donderdagavond 26 januari inspreker in de gemeenteraad van Tytsjerksteradiel.

Een flink deel van de raad deelde zijn zorgen. “Myn partner fytst der hast alle dagen oer”, zei Hessel Bouma (GBT). “Der geane in soad minsken oer dizze dyk op ‘e fyts nei Ljouwert. De beide fersmellingen helpe net om de snelheid fan it autoferkear genôch te beheinen.”

Op aandringen van diverse fracties beloofde wethouder Houkje Rijpstra twee opties nader te laten uitrekenen: “Ferbreding en it oanbringen fan passearstroken. De kosten wurde no rûsd tusken de fjouwer en acht ton”, zei ze. “In frijlizzend fytspaad wurdt te djoer. Dat kostet wol 1,5 miljoen euro.”

Ze beloofde ook het aantal fietsers over de Symen Halbeswei te laten tellen.

Sommige fractiewoordvoerders vroegen of zulke tellingen op meer smalle fietsroutes in de gemeente gehouden kunnen worden. Daar had Rijpstra, vanwege de kosten, weinig trek in. In het kader van de voorjaars- of Perspectiefnota komt de kwestie terug in de raad.