BURGUM – Ongeveer zestig brieven, zowel van voor- als van tegenstanders, kreeg de gemeenteraad van Tytsjerksteradiel over de vraag of het snelvaren op de Burgumer mar weer moet worden toegestaan of niet. De raad organiseert op dinsdagavond 18 april over dit onderwerp een hoorzitting, waarvoor zich zeker tien insprekers hebben gemeld. (Aanmelden moet voor maandag 10 april).

Als er veel publiek komt, zal de hoorzitting in de raadszaal ook op een videoscherm in een andere zaal in het gemeentehuis te volgen zijn. De kwestie komt weer op de agenda, nadat drie initiatiefnemers met een nieuw plan kwamen om het snelvaren en de ‘boatfunsports’ op het meer weer toe te staan. Overigens willen de initatiefnemers jetski’s niet toestaan, blijkt uit hun plan.

Zuidwestelijk of zuidoostelijk

Waar het snelvaargebied het beste kan komen, is uit het voorstel van de initiatiefnemers niet goed op te maken. Ze stellen voor om óf het zuidwestelijke, óf het zuidoostelijke deel aan te wijzen. In beide gevallen wordt de vaarroute voor vrachtschepen (van west naar oost en vice versa door het Prinses Margrietkanaal) gemeden. Ook de vaarroute voor pleziervaart van noord naar zuid en vice versa wordt gemeden, door of westelijk of oostelijk van deze route het snelvaargebied aan te wijzen.

Jongeren

De voorstanders verwachten meer jongeren voor de watersport te kunnen interesseren, als het snelvaren op de Burgumer mar weer wordt toegestaan. (In 2002 werd het verboden). Ze gaan er van uit dat dit zal leiden tot meer drukte en gezelligheid. De tegenstanders vrezen te veel drukte, herrie en te veel golfslag en daarmee ook verstoring van de natuur. Zij wijzen er op dat het snelvaren begin deze eeuw verboden werd omdat er teveel hinder door ontstond.

De gemeenteraad neemt 18 april nog geen besluit, dat gebeurt op z’n vroegst donderdag 18 mei. Ook de provincie Fryslân heeft, als eigenaar van de Friese meren, er het een en ander over te zeggen.