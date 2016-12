De 'stilte' van een oude rondweg

HURDEGARYP - Een verademing voor de meeste bewoners van Hurdegaryp: de nieuwe rondweg is vrijdagmiddag vijf uur in gebruik genomen. Zaterdag was het meteen een stuk stiller op de oude 'Rijksstraatweg'. Door Gerrit van der Meer

"Miskien moat ik der wol oan wenne", was vrijdagmiddag één van de opmerkingen na afloop van de officiële en meteen ook feitelijke opening van de nieuwe rondweg. Het gezelschap genodigden kwam voor en na de opening bijeen in multifunctioneel centrum It Maskelyn in Hurdegaryp en werd met drie bussen over de nieuwe weg geleid.

Middenstander Hooghiemstra (gazon-, tuin- en parkmachines) weet nog niet wat hij van de nieuwe situatie moet verwachten. "De nije ynrjochting dy't takom jier makke wurdt, earst mar ris ôfwachtsje", zegt hij ietwat sceptisch. Zijn bedrijf heeft zich inmiddels bekwaamd op internet, dus 'vindbaar' is het in elk geval.

Gedeputeerde Sietske Poepjes en wethouder Houkje Rijpstra van Ty­tsjerksteradiel openden de nieuwe rondweg ('Noarder Omwei') vrijdag op de namiddag, door simpelweg een hek opzij te zetten. Verkeersbegeleiders gaven daarna het signaal dat men vanuit de richting Leeuwarden de nieuwe weg op mocht rijden.



Hurdegaryp heeft circa vijftig jaar voor de rondweg gestreden. De Rijksstraatweg splitste het dorp letterljk in tweeën, maar de komst van de nieuwe rondweg deed dit (figuurlijk) ook: een deel van de bewoners verzette zich er fel tegen, vanwege de aantasting van het landschap en uit vrees voor verkeerslawaai.