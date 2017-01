Nachtelijk debat over Megahome-boete

College Tytsjerksteradiel mag blijven

BURGUM – De zogeheten Megahome-boete van bijna drie ton die het Gerechtshof de gemeente Tytsjerksteradiel in hoger beroep oplegde – de rechtbank kwam in eerste instantie uit op ruim negen ton – heeft het college van b. en w. niet de das omgedaan.

Sterker nog, uiteindelijk kreeg het college donderdagavond 26 januari het vertrouwen van alle 21 aanwezige raadsleden. Maar wel nadat wethouder Geerling Schippers had benadrukt hoezeer het college de gang van zaken betreurt. En pas na ongeveer 2,5 uur vergaderen, van kwart over tien ’s avonds tot kwart voor één ’s nachts. Daar was de ‘reguliere’ raadsvergadering aan vooraf gegaan.



Naïviteit

“Tytsjerksteradiel stie bekend as in gemeente dêr’t de saken yn oarder binne”, zei CDA-fractievoorzitter Gelbrig Hoekstra. “Mar it kloppe net. Foaral naïviteit komt nei foaren út de rapporten dy’t skreaun binne nei oanlieding fan de Megahome-boete.”

College en directie hadden bovendien (veel) te weinig leiding gegeven, afspraken waren te weinig vastgelegd, te veel werd uitgegaan van vertrouwen. Dit alles komt vooral naar voren in een rapport van het bureau Profacto, gemaakt in opdracht van de gemeenteraad. “It bêste fan de trije rapporten dy’t makke binne”, zeiden enkele raadsleden.

B. en w. hadden namelijk ook twee onderzoeksrapporten laten maken. Alle drie rapporten samen leiden tot een beeld van weinig (juridische) controle, een informele cultuur en veel onderling vertrouwen “dat het wel goed zal komen”, ook met de verkoop van kavels in Burgum-West aan Megahome.

Boetebeding

Het contract met deze projectontwikkelaar werd al in 2000 afgesloten, inclusief een boetebeding: ongeveer honderd euro per dag dat de gemeente ‘niet leverde’. Daar dachten ambtenaren en eerstverantwoordelijk wethouder Geerling Schippers wel onderuit te komen, omdat ze zich meenden te kunnen beroepen op ‘overmacht’. “Pas doe’t de earste sitting fan de rjochtbank oer de boeteclaim plakfûn, begûn de alarmbelle te klinken”, zei de wethouder.

De rechtbank veegde het overmacht-argument van tafel. Pas in hoger beroep en na veel meer informatie over de gevoerde gesprekken te hebben overhandigd, besloot het Gerechtshof de boete tot bijna drie ton te beperken. Wethouder Schippers trad aan in 2010 en kreeg in het ‘overdrachtsdossier’ niks mee over de Megahome-kwestie, zei hij donderdag. Dat gebeurde wel een jaar later, in 2011. Maar pas in 2015 kwam Megahome met de claim, van ruwweg een miljoen euro.

“Alternative ynkomsten”

“It bedriuw hat bewust rêstich oan dien, sadat de claim oprinne koe. Nei it útbrekken fan de ekonomyske krisis (september 2008; red.) is de claim yntsjinne, as in alternative foarm fan ynkomsten”, zei Schippers. (Uiteindelijk heeft dat Megahome niet geholpen; het bedrijf is failliet gegaan; red.).



De coalitiefracties FNP, CDA en PvdA vroegen donderdag aan b. en w. om de gemeenteraad op de hoogte te houden van de voortgang van het ‘plan van aanpak’ dat is gemaakt om de interne procedures aan te scherpen. Wethouder Schippers beloofde de ‘voortgangsrapportages’ als bijlagen toe te voegen aan de reguliere bestuursrapportages (tweemaal per jaar) en het jaarverslag.

De oppositiefracties – VVD, ChristenUnie, GrienLinks en GBT – aarzelden, maar gingen na de tweede termijn uiteindelijk akkoord met het collegevoorstel, inclusief het uitspreken van het vertrouwen in b. en w. Al zei Hessel Bouma (GBT) er wel bij: “Dat fertrouwen hat in opdoffer hân.”