CDA: “Omleiding in Burgum aanpassen”

BURGUM – De CDA-fractie in Tytsjerksteradiel zal donderdagavond 26 januari middels mondelinge vragen voorstellen de omleidingsroute in Burgum aan te passen.

In plaats van verkeersbrigadiers (scholieren uit groep acht) suggereert de fractie tijdelijke zebrapaden. Ook wil CDA-raadslid Frans Haenen dat de maximum snelheid op de route wordt verlaagd van 50 naar 30 kilometer per uur.

"Niet veilig meer"

“Door de toegenomen verkeersdrukte bij de oversteekplaatsen vinden ouders het niet langer verantwoord hun kind als verkeersbrigadier hiervoor in te zetten”, aldus Haenen. Hij vraagt b. en w. of zijn voorstellen gerealiseerd kunnen worden.

De omleidingsroute loopt over de Kwekersstrjitte, de Tjalling H. Haismastrjitte en de Dokter B. Hornstrasingel. Dit in verband met het aanleggen van twee rotondes in de H.W.K.Ridder Huyssen van Kattendijkeweg: bij het gemeentehuis en ter hoogte van de Hillamaweg.