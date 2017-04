Burgemeester Jeroen Gebben ontmoet besturen ondernemersverenigingen T'-diel

ALDTSJERK - Maandagavond ontmoetten de besturen van de twaalf ondernemersverenigingen in Tytsjerksteradiel en nieuwe burgemeester Jeroen Gebben elkaar. De goed bezochte bijeenkomst op landgoed De Klinze in Aldtsjerk is onderdeel van het inwerkprogramma van Gebben, die naast de wettelijke taken ook Economische Zaken in zijn portefeuille heeft.

Daar is hij blij mee, zo vertelde hij de aanwezige ondernemers: “ik wol my graach ynsette foar in goed ûndernimmersklimaat yn Ty­tsjerksteradiel. Wit my te finen foar dy saken dy’t fan belang binne en wêr’t ik ûndersteune kin. Mar dat moat wol fan twa kanten komme”, aldus de burgemeester. “Undernimmers spylje in wichtige rol foar minsken mei ôfstân ta de arbeids­merk.” Gebben deed een oproep aan de ondernemers om kansen op werkervaring te bieden en bood daarvoor hulp en inzet aan van de gemeente.

“Gjin betutteling”

Overheden en ondernemers komen in de toekomst in een andere verhouding tot elkaar te staan. De gemeente moet durven loslaten en ondernemers vertrouwen geven, betoogde Gebben. Ondernemers moeten op hun beurt dat vertrouwen ook waarmaken. “Brûk inoars kracht en meitsje tûke kombinaasjes tusken ûndernimmers, ûnderwiis en oerheid“, aldus de kersverse burgemeester. “Nimmen wurdt better fan de hingmatte fan betutteling, mar ûndernimmers – en alle ynwenners fan ús gemeente -, wit dat de gemeentlike oerheid der is as it nedich is, dát is it fangnet.”

De gemeente Tytsjerksteradiel stelt dit jaar een nieuw beleidsplan Economische Zaken op. Zij doet dit samen met de ondernemers. Tijdens de bijeenkomst is gekeken naar het gevoerde economische beleid en naar de toekomst. Vooral technische bedrijven vinden steeds moeilijker goed geschoolde medewerkers. Hiervoor is blijvende aandacht nodig, bijvoorbeeld in de vorm van passend technisch onderwijs dat aansluit bij de behoeften uit het bedrijfsleven.

Vanuit de landbouw werd aandacht gevraagd voor aanleg van snel internet in het buitengebied. De Sintrale As is een belangrijke aanwinst voor ondernemend Ty­tsjerksteradiel. De gemeente ligt centraal in Fryslân en beschikt nu over goede infrastructuur, dat geeft ontwikkelperspectief, zei Gebben.

Aanbesteding blijft voor ondernemers een punt van aandacht. Ze vragen de gemeente scherp te zijn op het bieden van kansen aan het lokale bedrijfsleven. Maar, zo gaven enkele ondernemers aan, ondernemers zijn zelf verantwoordelijk voor hun succes.