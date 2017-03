Biovergister Engie roept vragen op

BURGUM - Het plan van Engie, eigenaar van de elektriciteitscentrale aan de Burgumer Mar, om een biovergister te plaatsen op het terrein rond de centrale, roept veel vragen op van omwonenden.

Dat bleek zaterdagochtend in de kantine van de centrale, waar een veertigtal omwonenden naar toe kwam. (Veel meer dan Engie had uitgenodigd).

Er komen zonnepanelen aan de oostkant van de centrale. Daarover waren nauwelijks vragen onder de aanwezigen. Dit plan is al vergund.

Maar ze vrezen met de biovergister voor een 'twadde stjonk­fabryk' à la Rendac, met behalve stankoverlast ook geluidsoverlast van vrachtwagens die mest aanvoeren voor de vergister.

Volgens de Vlaming Wouter Beerten (Engie is Belgisch) zal het zo'n vaart niet lopen. Hij toonde een kaartje met een 'geurcontour' van maar een paar honderd meter rondom de centrale. Circa 25 vrachtwagens per werkdag moeten de mest aanvoeren. De biovergister is nog niet vergund, de aanvraag moet nog de deur uit, zei Beerten.

Hij verwacht dat er geen milieu-effect-rapportage (m.e.r.) nodig zal zijn voor de biovergister, die circa 100.000 ton biomassa per jaar moet verwerken, waarmee acht miljoen kuub 'groen gas' kan worden geproduceerd.