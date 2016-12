Bijna kwart deed mee aan enquête

Bewoners Tytsjerksteradiel zeer tevreden

BURGUM – De bewoners van Tytsjerksteradiel zijn over het algemeen zeer tevreden over hun woonsituatie. Vooral hun woning geven ze gemiddeld een hoog cijfer: een 7,9. Dit blijkt een enquête onder de inwoners van de gemeente. De eerste resultaten zijn bekend, het definitieve rapport wordt 12 januari 2017 aan de gemeenteraad gepresenteerd.

In totaal hebben ruim drieduizend huishoudens de enquête ingevuld (23 procent van alle huishoudens in de gemeente). Daarnaast zijn ook de starters ondervraagd. Uit de eerste resultaten blijkt dat men zeer tevreden is over de huidige woning en woonomgeving. Gemiddeld geven inwoners van Tytsjerksteradiel een 7,9 als rapportcijfer voor hun woning en een 7,7 voor de woonomgeving. Vooral over de grootte van de woning zijn veel mensen te spreken. De isolatie (zowel qua geluid als warmte) wordt minder goed beoordeeld.

Verhuizen

Ongeveer dertien procent van de huishoudens verwacht in de komende vijf jaar te gaan verhuizen. Ongeveer een derde twijfelt nog. Een belangrijk deel daarvan wenst te verhuizen naar een grotere plaats met relatief meer voorzieningen (zoals Burgum, Oentsjerk en Leeuwarden).

Opvallend is dat een groot deel van de nieuw gevestigden in Tytsjerksteradiel afkomstig is uit noordelijker gelegen gemeenten. En inwoners van Tytsjerksteradiel vertrekken op hun beurt vaak naar gemeenten in Zuid-Fryslân. Voorzieningen en werk spelen daarbij een grote rol.

Nul-treden-woning

De meeste huishoudens zoeken bij verhuizing een ruime, grondgebonden koopwoning, zoals een 2-onder-1 kapwoning of vrijstaande woning. Huishoudens die een huurwoning zoeken, wensen vaak een betaalbare rijwoning in de sociale huur. Steeds meer ouderen gaan op zoek naar een zogeheten nul-treden-woning: alles gelijkvloers. Overigens is de verhuisgeneigdheid onder die groep niet al te groot gebleken.

Woonvisie

Naar verwachting zal de volledige onderzoeksrapportage begin 2017 gereed zijn. Op 12 januari zullen de uitkomsten worden gepresenteerd aan de gemeenteraad. De resultaten worden gebruikt bij het actualiseren van de gemeentelijke woonvisie. Op basis daarvan kunnen eventuele toekomstige dorpsuitbreidingen worden (bij-)gestuurd en plannen worden gemaakt voor een mogelijke opwaardering van de bestaande woningvoorraad. Ook is de woonvisie richtinggevend voor de prestatieafspraken die gemaakt worden met de woningcorporaties in Tytsjerksteradiel.