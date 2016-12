Zondags protest kapper levert 500 euro op

DRACHTEN

Wieldraayer is voor het zondags openstellen van winkels in Smallingerland. Hij wilde daarom zondag in zijn eigen zaak op de Drait gaan knippen en kappen. Maar de gemeente dreigde met een boete van tienduizend euro en een waarschuwing aan de FIOD. Hij mocht wel aan de slag in horecabedrijf De 2 Heeren, omdat dit op zondag toch al open is. Hij kon er aan de slag op de bovenverdieping, van elf tot vijf uur.

De huidige coalitie in de raad van Smallingerland van PvdA, ChristenUnie en SP heeft besloten de kwestie van de zondagsopening van winkels als het ware te bevriezen tot de volgende