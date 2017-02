Aanleg door Antea uit Heerenveen

Vijverpartijen in wijk De Wiken

DRACHTEN – Van der Wiel Infra in Drachten had de laagste inschrijving voor het aanleggen van vijverpartijen in de wijk De Wiken in Drachten, maar krijgt deze klus niet. Die gaat naar Antea Realisatie uit Heerenveen.

Van der Wiel bleek niet te beschikken over ‘CO2-certificaat ambitiniveau 5’ en dat werd wel vereist, melden b. en w. van Smallingerland. Van der Wiel schreef in voor 349.000 euro, een stuk goedkoper dan de winnende aannemer Antea: 407.700 euro. Met bijkomende kosten wordt het totaal nu berekend op bijna 485.000 euro, exclusief BTW.

De vijverpartijen moeten komen bij de Wielewalenflats en bij de Noorderdwarsvaart. Onder die weg wordt een duiker aangelegd, zodat het watersysteem van De Wiken in verbinding komt met dat van de wijk Noordoost. Doel van de vijverpartijen is in de eerste plaats het opvangen van regenwater.