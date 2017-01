“Investeren in Van Harinxmakanaal meest rendabel”

Smallingerland voelt zich achtergesteld

DRACHTEN/LEEUWARDEN – De kans lijkt vooreerst gering dat er binnen afzienbare tijd wordt gewerkt aan een bredere en diepere vaarweg naar Drachten. Daarom is het college van b. en w. van Smallingerland slecht te spreken over de conclusies van Gedeputeerde Staten (GS) van Fryslân over de toekomst van de Friese vaarwegen.

“Investeren in het Van Harinxmakanaal (Leeuwarden – Fonejacht) blijkt het meest rendabel. Dat wijst onderzoek uit dat het college van Gedeputeerde Staten heeft laten doen.” Dit schrijft de provincie Fryslân in een persbericht op basis van het onderzoek van het bureau Panteia uit Zoetermeer.

Kosten en baten en nut en noodzaak van investeren in de Friese vaarwegen zijn geanalyseerd en tegen elkaar afgewogen in het onderzoek. Ook de behoefte aan en vraag naar bedrijventerreinen die afhankelijk zijn van water is hierin meegenomen. Ook is gekeken naar aantallen vierkante meters per arbeidsplaats en naar milieu-effecten.

Op basis van het onderzoek stellen GS een volgorde voor eventuele toekomstige investeringen voor in de grotere vaarwegen: 1. opwaardering van het Van Harinxmakanaal (Leeuwarden – Prinses Margrietkanaal); 2. opwaardering vaarweg Heerenveen/Polsleat; 3. opwaardering Van Harinxmakanaal (Harlingen – Leeuwarden); 4. opwaardering vaarweg Drachten.

De gemeente Smallingerland deelt deze conclusie niet, omdat qua omzet in gewicht de haven van Drachten in Fryslân de meeste tonnages verwerkt. In het rapport wordt gesteld dat er een risico bestaat, dat de klasse IV-schepen die nu via de Alde Feanen en de Veenhoop naar en van Drachten varen, over een tijd niet meer worden gebouwd. Een andere dreiging is de ‘vergrijzing’ van schippers van dit type vrachtschepen.

Provinciale Staten buigen zich op 29 maart over het voorstel van mogelijke investeringen in Friese vaarwegen. Wethouder Ron van der Leck (D66) hoopt voor die tijd de Friese Staten van zijn gelijk te overtuigen. Als GS hun zin krijgen, wordt er twaalf miljoen euro geïnvesteerd in een bredere en diepere vaargeul van het Van Harinxakanaal, met name tussen Leeuwarden en Fonejacht.