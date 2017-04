College trekt € 40.000 uit

‘Roerige tiden yn Smellingerlân’

DRACHTEN – De gemeente Smallingerland stelt 40.000 euro beschikbaar voor het cultuurhistorisch jaar 2017. Hiermee kan het jaar 2017 onder de noemer 'Roerige tiden yn Smellingerlân' van start.

Naast het college heeft ook een aantal fondsen een financiële bijdrage geleverd. Initiatiefnemers van het cultuurhistorisch jaar zijn historische vereniging Smelne's Erfskip en de gemeente Smallingerland.

Het cultuurhistorisch jaar 2017 is alweer het zesde op rij dat de gemeente en Smelne's Erfskip organiseren. Bij het zoeken naar een thema is geprobeerd aansluiting te vinden bij Dada en De Stijl waarvoor in 2017 veel aandacht is, in verband met honderd jaar De Stijl.



Een van de hoogtepunten wordt het iepenloftspul ‘De Omkearde Staking’ in Houtigehage. Hierbij staat het verhaal centraal over arbeiders uit het dorp die, terwijl het hen verboden was, aan de slag gingen met het ontginnen van de Parkwyk. Verder staan op de agenda meerdere lezingen, een scholenproject en een filosofieavond.

Het doel is om zoveel mogelijk doelgroepen kennis te laten maken met de roerige tijden van weleer. De activiteiten, die vrijwel allemaal georganiseerd worden door vrijwilligers of vrijwilligersorganisatie, zijn zeer divers. Muziek speelt vanwege de lokale historie, een redelijk grote rol.

De activiteiten starten deze maand. Als eerste op de agenda een lezing over onderduiken tijdens de Tweede Wereldoorlog. Meer informatie over het cultuurhistorisch jaar is te vinden op www.smallingerland.nl.