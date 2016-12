Smallingerlands wethouder Van der Leck is boos

PvdA wil voor kerst duidelijkheid over onderzoek Friese vaarwegen

LEEUWARDEN/DRACHTEN – Statenlid Roel de Jong (PvdA) wil dat gedeputeerde Sietske Poepjes binnen twee weken met antwoorden komt over het onderzoek naar Friese vaarwegen en binnenhavens. “Wy wolle dúdlikens hawwe oer it ferrin fan it ûndersyk en de ûnôfhinklikens derfan”, verklaart De Jong.

Eerder deze week kwam het nieuws naar buiten dat Poepjes over de vaarweg Drachten gesuggereerd zou hebben dat de vaarweg niet noodzakelijk is en het project stopgezet wordt. Dit zou de algemene vaarwegenanalyse aantonen.

‘Net sa’t it heart’

De schriftelijke vragen die De Jong aan gedeputeerde Poepjes stelt, richten zich nadrukkelijk op de inhoud en de kwaliteit van het onderzoek. De PvdA is uitermate verbaasd over de gang van zaken. Niet in de laatste plaats vanwege het feit dat er ogenschijnlijk conclusies gedeeld zijn uit een onderzoek waar de opdrachtgevers, Provinciale Staten, nog geen inzage in hebben.

“Dit is net sa’t it heart”, benadrukt De Jong. “Dêrby ropt de brief fan wethâlder Van der Leck fan Smellingerlân it byld op dat de deputearre de ynstek fan it farwegenûndersiik feroare hat om sa winsklike resultaten te krijen.”

Wijzigingen in onderzoek?

De PvdA wil specifiek op dit punt een uitgebreide verklaring van Poepjes. De Jong wil weten of sprake is van wijzigingen en, zo ja, welke. Als het inderdaad zo is dat het vaarwegenonderzoek of de rapportage ervan tussentijds is aangepast, wil hij weten of de huidige conclusies afwijken van die uit het eerdere onderzoek. De PvdA wil, om verdere speculatie te voorkomen, nog voor het kerstreces antwoord op de gestelde vragen.



Van der Leck schreef boze brief

Wethouder Ron van der Leck (D66) schreef over het onderzoek - naar de economische bruikbaarheid van de Friese hoofdvaarwegen, zoals naar Drachten - een boze brief naar de provincie. Hij kreeg de de indruk dat gedeputeerde Poepjes haar conclusie al heeft getrokken, namelijk dat er geen nieuwe vaarweg naar Drachten hoeft te komen. Poepjes bestrijdt dit. Zij stelt dat er een concept is rondgestuurd met het verzoek om reacties, maar dat het eindoordeel in de loop van volgend jaar aan Provinciale Staten is.