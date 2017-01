Voor sociale huurwoningen op Tramlaan 4 in Drachten

Provinciale lening voor De Trijesprong

DRACHTEN – Leefgemeenschaop De Trijesprong in Drachten krijgt van de provincie Fryslân een lening van maximaal 125.000 euro om panden aan te kopen op Tramlaan 4 in Drachten. Daar wil De Trijesprong acht of negen sociale huurwoningen aankopen en verbouwen. De naam van deze dependance wordt 'De Twasprong', meldt eigenaar Rob Jansma.

De Trijesprong is een leefgemeenschap in Drachten, opgericht in 1989, die tijdelijk onderdak biedt aan mensen die even een zetje in de rug kunnen gebruiken. Momenteel zit De Trijesprong op De Ee 70 in Drachten. Er leven circa 25 bewoners. Het gebouw is een voormalig internaat, dat in de afgelopen 25 jaar flink intern is verbouwd. Er zijn negen appartementen en acht kamers.

In die verschillende ruimtes wonen gezinnen en alleenstaanden, kinderen, jongeren en volwassenen. Er wonen vogels van diverse pluimage, de één gaat naar school, de ander werkt en weer een ander heeft een uitkering. Voor hen voorziet de Trijesprong in een dak boven het hoofd en een luisterend oor. Wie hiervoor naar de Trijesprong komt krijgt een 'maatje' toegewezen, die regelmatig de tijd neemt voor een gesprek.

Dependance 'Twa Twaprong'

Mensen kunnen een korte periode van enige maanden in De Trijesprong wonen, maar vaak blijven bewoners enige jaren in De Trijesprong. "De nije festiging oan de Tramlaan wurdt 'De Twasprong", vertelt Rob Jansma. "Under oare troch skiedingen en nije relaasjes is dy twadde festiging needsaaklik", legt hij uit.

Iedereen kookt zijn eigen potje en leeft zijn eigen leven. Bijna dagelijks is er gezamenlijk koffie, iedere maand is er een klussendag en op hoogtijdagen, zoals Kerst of Pasen, is er een feestelijk diner, brunch of andere activiteit. Verder is het voor iedereen vrij om gezamenlijk met medebewoners op te trekken, of juist zijn eigen dingen te doen.