Van vijf naar twee bussen per uur

Protest tegen minder bussen bij Garyp

GARYP – Busreizigers uit Garyp en omstreken protesteren tegen de achteruitgang van het openbaar busvervoer: met ingang van 12 december stoppen er nog twee bussen per uur bij Garyp. Dat zijn er nu vijf.

VWO-scholier Wolter van der Maten reist veel met de bus: hij zit in Leeuwarden op school, in de vijfde klas van het Christelijk Gymnasium Beyers Naudé. Hij heeft in ruim anderhalve week een kleine 400 handtekeningen verzameld tegen de verlaging van de aantallen bussen die per uur bij Garyp stoppen. Die overhandigt hij maandagmiddag 5 december aan wethouder Houkje Rijpstra van Tytsjerksteradiel.

"Bussen nu al zo vol, dat ze doorrijden"

De nieuwe dienstregeling “zal tot gevolg hebben dat vele Garipers, Earnewâldsters en enkele mensen uit Oudega nog langer op hun bus zullen moeten wachten. De bussen zitten met de huidige dienstregeling van vijf maal per uur namelijk al erg vol als ze Drachten verlaten en stoppen dan niet meer bij Garyp omdat ze niet meer passagiers kunnen meenemen. Ik wil de huidige situatie graag onder de aandacht brengen van de wethouder, door middel van het aanbieden van de handtekeningen”, meldt de actievoerder.



Maandagmiddag 5 december krijgt de wethouder dit ‘Sinterklaas-cadeau’. Zij kreeg overigens al vragen in de gemeenteraad over de verslechtering van de dienstregeling. “Dy is basearre op it tal minsken dat ynstapt by Garyp”, zei ze in de raad.