Locatie Wuiteweg 55 in Drachten

Nieuwbouw Gomarus College komt in beeld

DRACHTEN - De gereformeerde school voor voortgezet onderwijs Gomarus College in Drachten is toe aan een nieuw gebouw. Het oog is gevallen op de locatie Wuiteweg 55 in Drachten.

Het voormalige schoolgebouw op dit adres dient dan te worden gesloopt. De monumentale bomen bij het gebouw kunnen worden behouden, mits er 'achterstallig onderhoud' aan de bomen wordt gepleegd.

De gemeente Smallingerland wil hier in beginsel aan meewerken, meldt het college van b. en w. Bij de sloop van het oude gebouw aan de Wuiteweg 55 en bij de nieuwbouw op die plek moet zwaar verkeer worden gereden via de Driftzijde, meldt de gemeente, om te zorgen dat de bomen gespaard blijven.



"Huidig gebouw onpraktisch"

Directeur Johan Hoekstra van het Gomarus College legt uit: "Wij willen graag een gebouw met flexibele mogelijkheden en met een laag energiegebruik. Het huidige gebouw (Eikesingel 62) heeft geen van beide: het is sterk verouderd qua gebruiksgemak, is in de winter niet warm te stoken en in de zomer niet koud te krijgen. Bovendien is het relatief groot: veel vierkante meters."

Er speelt nog iets mee, merkt Hoekstra op: "De beide andere scholen voor voortgezet onderwijs in Drachten - Liudger en Singelland - zitten in prachtige, nieuwe gebouwen. Geen wonder dat scholieren daar graag naar toe willen. Als wij daar tegen willen concurreren, zullen wij ook een modern gebouw moeten hebben."

Gomarus ongeveer driehonderd leerlingen.