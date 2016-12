Zaterdag 7 januari open inschrijving

Eerste koopcontracten Peinder Mieden getekend

OPEINDE - Donderdagmiddag 29 december zijn op het gemeentehuis in Drachten de eerste twaalf koopaktes getekend voor De Peinder Mieden. Deze twaalf mensen kopen grond in de Peinder Mieden, waar ze komend jaar een woning willen gaan bouwen.

Er zijn drie gezinnen met vakantie, zij tekenden deze week bij de notaris de akte. Na de jaarwisseling tekenen nog eens negen mensen de acte. Daarmee is dan 31.000 vierkante meter bouwgrond in de Peinder Mieden verkocht.



Wethouder Jos van der Horst van de gemeente Smallingerland feliciteerde de kopers en samenwerkende partijen met deze belangrijke stap in een bijzonder project waarbij burgers zelf hun woonomgeving ontwerpen en zullen (laten) onderhouden.

Nog twaalf kavels beschikbaar

Er zijn nog slechts twaalf kavels beschikbaar van de 45. Deze kavels liggen in fase 2. Op 7 januari is er in het gebied een Open Inschrijving. Belangstellenden kunnen dan lid worden, een kavel uitzoeken en met leden een rondwandeling maken om de voorkeurkavel te bekijken.

Aanvang 9.00 uur, de wandeling start om 10.00 uur, plaats: ijsbaangebouw aan de Hegewei te Opeinde. Meer informatie kunt u vragen via info@depeindermieden.nl